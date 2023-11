Sporting derrota Benfica e encurta desvantagem

O Sporting venceu o Benfica, por 3-1, no Seixal, e aproximou-se da liderança do campeonato.

As leoas entraram a todo o gás e marcaram logo no primeiro minuto, por Diana Silva, de cabeça, após canto na primeira jogada do encontro.

A veterana Cláudia Neto ampliou vantagem, aos 27 minutos, beneficiando de um desentendimento entre Laís Araújo e Catarina Amado.

Em cima do intervalo, o Benfica reduziu, de grande penalidade, por Carole Costa. Falta da guarda-redes Hannah Seabert sobre Jéssica Silva.

Na segunda parte, as comandadas de Filipa Patão tentaram ir atrás do prejuízo, nomeadamente com a entrada de Kika Nazareth – poupada depois de um toque sofrido na partida da Champions.

No entanto, foi o Sporting a ampliar a vantagem com um golo da internacional Ana Capeta, recém entrada na partida.

O Benfica ainda reduziu por Ucheibe, mas o golo acabou anulado após intervenção do VAR por falta de Alidou no lance.

A partida teve uma série de oportunidades de golo junto às duas balizas, mas o resultado não se alterou.

Apesar da derrota em casa, o Benfica continua na frente do campeonato, com 21 pontos, mas agora com apenas dois de vantagem sobre o Sporting, que sobe aos 19.