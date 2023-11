Fábio Oliveira. “Tentámos jogar e deixar uma boa imagem”

O treinador do Dumiense, Fábio Oliveira, elogiou a sua equipa, apesar da derrota pesada (8-0) em Alvalade, para a Taça de Portugal.

“Tentámos jogar e deixar uma boa imagem. O futebol português precisa disso. Não posso ter um jogador de 1,70 metros que vá contrariar um de 2,00 metros”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Fábio Oliveira lembra: “Sabíamos que o Sporting na bola parada é forte. O que fica no jogo é uma derrota pesada, mas são realidades completamente diferentes. Há coisas no futebol que não se controlam. É por isso que os jogadores do Sporting estão na Primeira Liga e do Dumiense no Campeonato de Portugal”.

O técnico aproveitou para deixar um apelo aos adeptos: “O clube está a passar por uma fase de mudanças e precisamos muito dos adeptos para o campeonato”.