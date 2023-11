Gil Vicente sofre, mas passa em Serpa

O Gil Vicente, da I Liga, sofreu para seguir para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer, por 1-0, o Serpa, do quarto escalão, no Alentejo, com um golo do Fujimoto.

Com uma primeira parte repartida, e oportunidades de golos para ambas as equipas, foi o golo do gilista Fujimoto, aos 22 minutos, que fez a diferença.

Num pontapé de canto, o japonês do Gil Vicente aproveitou uma falha de marcação do Serpa e apareceu sozinho ao segundo poste para encostar para o tento inaugural.

Na segunda parte, ambas as equipas criaram lances de perigo, mas não houve mais golos.

O Serpa, do Campeonato de Portugal, é, pelo segundo ano consecutivo, eliminado da Taça em casa pelo Gil Vicente, já que, na edição anterior, a equipa da I Liga também ganhou, mas por 3-0.