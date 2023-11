João Pedro Sousa garante Famalicão "sem medo" do Benfica

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, garantiu esta sexta-feira que a equipa vai defrontar o Benfica “sem medo”, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, agendado para sábado.

A formação de Vila Nova de Famalicão desloca-se este sábado ao Estádio da Luz para defrontar a formação encarnada, precisamente o clube que impediu a equipa também liderada por João Pedro Sousa, em 2019/20, de chegar à final da prova.

"Não escondo que me recordo com saudade dessa meia-final, mas nada tem que ver com este jogo. São equipas diferentes. A eliminatória é diferente, o nosso clube é diferente para melhor, portanto em nada vamos relembrar esse jogo para transportar o que quer que seja para este. Se atuarmos com a mesma qualidade e com a mesma competência, perfeito. Mas teremos de o fazer de forma diferente", disse.

Sobre o encontro de sábado, o treinador apontou a estratégia e definiu a forma de tentar travar o adversário da melhor forma.

“Não temos medo. Acreditamos na nossa ideia, os jogadores acreditam, trabalham para correr bem durante o jogo. É isso que vamos fazer. Sabemos a forma como o Benfica tenta pressionar e defender. Vamos tentar explorar alguns espaços, tentar condicionar algumas zonas do campo e pressionar o Benfica com a bola. Onde o Benfica nos pode ferir é com a qualidade individual, capacidade coletiva que, em todos os jogos, aparece”.