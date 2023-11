Dume leva 800 a Alvalade para fazer festa como no Jamor

A festa dos adeptos do Dumiense, na visita Alvalade, será quase tão farta como se de uma final do Jamor se tratasse.

Cerca de 800 pessoas sairão de Dume, freguesia de Braga, bem cedo, para viver um momento único na história do clube: a disputa da quarta eliminatória da Taça de Portugal no terreno de um grande, o Sporting.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do clube minhoto, Mário Paulo Pereira, atira que "se calhar andam aí equipas da I Liga que não têm tanta gente nos jogos" como o Dumiense e garante festa.

"Temos uma massa adepta muito, muito, muito fervorosa. Nos jogos normais acabamos por ter à volta de 400 pessoas. Num jogo assim, penso que estarão à volta de 800 pessoas", assinala.

A matar leões nem os santos ajudam

Os lobos vão apresentar-se no reino do leão preparados para tudo, da derrota ao milagre - este quase impossível, admite Mário Paulo Pereira:

"Sou católico convicto, acredito em milagres, mas há milagres que a Nossa Senhora de Fátima não consegue fazer. De qualquer maneira, quero é que os atletas honrem a camisola e, mesmo que o destino seja aquele que a estatística diz, viremos a sorrir exatamente igual."

De uma coisa podem estar certos os jogadores: após o jogo, haverá jantar e já com discurso anunciado.

"Um discurso de sonho era dar-lhes os parabéns por derrotarem o Sporting, mas, não sendo esse o caso, o discurso será muito idêntico: é dar-lhes os parabéns por honrarem a camisola, por nos terem levado a um palco que nunca imaginámos. É fruto do trabalho deles. E motivação para o nosso campeonato", enumera o presidente do Dumiense.



Em campo estará uma equipa jovem, mas com elementos que conhecem bem o outro lado, incluindo um "mata-leão":

"Mais de metade muito jovem, mas também temos atletas com muita experiência. É o caso do [João] Faria, que no ano passado eliminou o Sporting pelo Varzim, ou do Diogo Ribeiro, que vem das escolinhas do Sporting. Esses mais velhos fazem a simbiose entre o nervosismo e a calma que se tem de ter nestes momentos."



Depois do sonho, voltar a pedalar

Mário Paulo Pereira reconhece que a equipa tem andado distraída com os desempenhos na Taça e espera que, após Alvalade, regresse à realidade do último lugar na série A do Campeonato de Portugal.

"Houve aqui um fator psicológico de todos quererem ir para esse palco e acabaram por facilitar um bocadinho nos últimos jogos, que nos colocaram num patamar que não é o nosso. Nós temos equipa para andar lá em cima, para lutar pela subida. Penso que, terminado este jogo, a recolocação na sua realidade será um catalisador para que voltemos rapidamente ao sítio onde deveríamos estar", garante o presidente.



Sporting-Dumiense no domingo, às 17h45, em Alvalade, com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.