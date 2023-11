Tony pede "coragem" ao balneário do Montalegre no Dragão

O treinador do Montalegre pede "coragem" aos seus jogadores, na partida de sexta-feira da quarta eliminatória da Taça de Portugal, no Dragão.

Os transmontanos visitam o FC Porto, detentor da prova, e Tony fez a antevisão do desafio em declarações a Bola Branca.

"Será muito difícil e a única coisa que peço aos jogadores é que joguem com coragem. E independentemente do resultado, queremos sair de cabeça erguida e orgulhar os nossos adeptos e a nossa gente", começa por dizer o técnico do conjunto do Campeonato de Portugal.

Para Tony, o facto de o Montelegre atuar fora de casa é, sobretudo, uma oportunidade.

"Vejo-o como uma oportunidade para os meus jogadores, para diariamente trabalharem e poderem jogar mais vezes em palcos assim. O maior título que eu poderia ter era que os meus jogadores pudessem melhorar as vidas das suas famílias", confessa Tony, ex-futebolista e uma referência para os seus atletas.

Festa transmontana no Dragão

São esperados milhares de adeptos do Montalegre na Invicta, revela ainda a o treinador de 42 anos, que sublinha a ideia já transmitida pelo presidente do clube.

“Montalegre vai ficar deserta. É fantástico", exclama, a terminar.

O FC Porto-Montalegre joga-se na sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão, e tem relato e acompanhamento no site da Renascença, em rr.pt.