Casa Pia. Pedro Moreira promete “trabalhar no máximo”

O treinador Pedro Moreira, de 48 anos, foi apresentado, esta quarta-feira, oficialmente, como técnico do Casa Pia.

“O que prometemos é que vamos empenhar-nos e trabalhar ao máximo para consegui-lo da forma mais rápida possível. A partir desta semana, já estamos em processo de avaliação e a partir deste jogo já poderão verificar o que nós trabalhamos”, referiu.

O novo técnico dos ‘gansos’ garante que o grupo está comprometido com os objetivos: alcançar a manutenção na I Liga.

“O que sinto é que desde o primeiro momento em que estamos juntos é que vamos procurar de forma comum o melhor possível para alcançar os melhores resultados para este grupo”, respondeu.

Na apresentação, Pedro Moreira falou também sobre o capitão Vasco Fernandes, que tem estado afastado do onze nas últimas semanas: “Foi-me apresentado pela direção como um ativo do clube. Faz parte do plantel, é um dos seus elementos, é o capitão de equipa e um elemento importante para esta estrutura, foi assim que mo apresentaram”.

O antigo adjunto de Paulo Fonseca e ex-treinador do Torreense estreia-se sábado na Choupana, contra o Nacional, em partida da Taça de Portugal.