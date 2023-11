Pedro Proença nomeado para presidente das Ligas Europeias

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), foi nomeado para presidir à Associação de Ligas Europeias, há dois anos gerida por uma Comissão Executiva, informou hoje a LPFP.

“Pedro Proença foi nomeado para assumir a presidência da Associação de Ligas Europeias [EL, na sigla inglesa], organismo que reúne 40 ligas profissionais, representando mais de mil clubes, provenientes de 34 países europeus”, lê-se no comunicado da LPFP.

A nomeação do antigo árbitro internacional, de 53 anos, vai ser ratificada na próxima assembleia geral da EL, agendada para 30 de novembro.

“Após período de ponderada reflexão, informei os membros do 'board of directors' da minha disponibilidade para aceitar o convite que me foi dirigido para assumir o cargo de presidente da EL, decisão tomada após ter recebido a garantia, absolutamente imprescindível, de que o mesmo é compatível com o exercício do cargo de presidente da LPFP”, afirmou Proença, citado no mesmo comunicado.