Miguel Santos deixa comando técnico do Famalicão

Miguel Santos vai deixar de ser o treinador do Famalicão, segundo noticiou o "zerozero" e confirmou a Renascença.

O treinador de 39 anos deixa o clube minhoto devido aos maus resultados da equipa. O Famalicão - atual detentor da Taça de Portugal e quarto classificado da época passada - está no 11.º e penúltimo lugar da tabela classificativa com três pontos, apenas melhor do que o LANK Vilaverdense, que perdeu todos os jogos.

O Famalicão só venceu um jogo esta época, na receção ao Atlético Ouriense. Perdeu a meia-final da Supertaça frente ao Sporting e também já está fora da Taça da Liga, onde caiu frente ao Racing Power.

É um regresso infeliz de Miguel Santos ao futebol português após uma temporada no JK Tammeka, da Estónia.

Antes, treinou o Sporting de Braga durante quatro épocas, onde foi campeão na temporada 2018/19.