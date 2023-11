Ex-adjunto de Paulo Fonseca é o novo treinador do Casa Pia

Pedro Moreira é o novo treinador do Casa Pia. Sucede a Filipe Martins, que apresentou a demissão no dia 12 de novembro.

O antigo adjunto de Paulo Fonseca, que na temporada passada, na estreia enquanto treinador principal, esteve no Torreense, na segunda divisão, assume pela primeira vez um projeto de I Liga. Trata-se de um regresso para Pedro Moreira, antigo atleta da formação do Casa Pia.

Pedro Moreira leva consigo os adjuntos José Borges, Ricardo Vasconcelos e o preparador físico Pedro Barros. Juntam-se-lhes os já presentes Gonçalo Santos, Nuno Madureira, Fábio Ferreira e João Santos.



O Casa Pia encontra-se no 15.º lugar do campeonato, um ponto acima da linha de água, com registo de cinco derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias em 11 jogos. Não vence desde a quinta jornada.