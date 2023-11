António Silva e Diomande nomeados para melhor jogador jovem

O português António Silva, do Benfica, e o costa-marfinense Ousmane Diomande, do Sporting, estão nomeados para o prémio de "jogador emergente" dos Globe Soccer Awards, atribuídos no Dubai.

A lista de 27 jogadores inclui também um velho conhecido do futebol português: o argentino Enzo Fernández, que na temporada passada representou o Benfica.

Os grandes favoritos à conquista do prémio são o inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, vencedor do Golden Boy, os espanhóis Pedri, Gavi e Lamine Yamal, do Barcelona, e o alemão Jamal Musiala, do Bayern.

O vencedor do prémio será conhecido a 14 de janeiro.