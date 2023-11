Sócios do Rio Ave aprovam SAD e investimento grego

Os sócios do Rio Ave aprovaram por larga maioria a criação de uma SAD. Foi também decidido que 80% do capital fica para o grego Evangelos Marinakis.

Com casa cheia, os associados votaram com 460 votos favoráveis, 61 contra e 68 abstenções.

O investimento inicial, até junho de 2024, vai ser de 20,5 milhões de euros. A verba vai ser usada para cobrir o passivo (cerca de 13 milhões de euros) e o restante vai servir para pagar salários e outras parcelas do orçamento.

Haverá ainda uma outra verba para melhoramento das infraestruturas do clube.

No final da reunião, a presidente do clube, Alexandrina Cruz, estava feliz com o resultado da assembleia-geral.

"Maioria que ultrapassou os dois terços à constituição de uma SAD é uma resposta clara dos sócios, bem como uma mensagem de confiança a esta direção e à credibilidade do investidor, mas o processo encontra-se muito longe de estar fechado e há muito trabalho a fazer", referiu.

Evangelos Marinakis é o dono do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, em Inglaterra.