Portugal defronta a Islândia à procura de um apuramento perfeito

Portugal procura hoje, na receção à Islândia, no Estádio José Alvalade, fechar a fase de qualificação para o Euro 2024 com o 10.º triunfo em outros tantos encontros no Grupo J, algo inédito na história do futebol nacional.

Caso vença os nórdicos, a seleção lusa, já qualificada e com o primeiro lugar do agrupamento assegurado, torna-se na nona nação europeia a finalizar um apuramento para uma grande competição totalmente vitoriosa, juntando-se nessa lista a 'gigantes' como Alemanha e França, na era moderna, com grupos com cinco ou mais equipas.

O selecionador Roberto Martínez já conseguiu esse feito, mas no comando da Bélgica, quando ganhou todos os jogos para estar presente na fase final do Euro2020.

De acordo com o treinador espanhol, Diogo Costa irá regressar à baliza de Portugal e Raphael Guerreiro está em condições de ser utilizado.

Esta é a segunda vez que Portugal recebe a Islândia, depois do triunfo por 5-3, no Estádio do Dragão, no Porto, na fase de qualificação para o Euro 2012.

O Portugal-Islândia, da 10.ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.

Portugal lidera o Grupo J com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.