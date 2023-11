VN Gaia e Ricardo Quaresma atribuem 20 bolsas de 500 euros

A Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, informou esta sexta-feira que a Bolsa Ricardo Quaresma vai, este ano, premiar 20 jovens com bolsas de 500 euros cada.

Até aqui, a bolsa que tem o apadrinhamento do futebolista internacional português Ricardo Quaresma, que foi criada em 2017, atribuía 15 bolsas anuais.

Esta iniciativa destina-se a jovens entre os 12 e os 14 anos que residem em Vila Nova de Gaia há pelo menos dois anos, que tenham bom aproveitamento escolar e mérito desportivo.

No total, foram 90 os estudantes premiados até agora. O formulário de candidatura será disponibilizado no ‘site’ institucional do município de Gaia a partir de segunda-feira.