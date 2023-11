O penálti revertido no Estoril – Benfica e o erro no Famalicão - Gil Vicente

O Conselho de Arbitragem divulgou mais uma série de comunicações entre árbitros e VAR.

O primeiro lance em análise foi o penálti revertido a Chiquinho no Estoril - Benfica.

É este o áudio:

Rui Costa (VAR): “André, daqui VAR. Aconselho-te a vires à zona de revisão para anulares um penálti”.

André Narciso (Árbitro): “Mostra-me lá, Rui”.

Árbitro: “Ele mete o pé, vai chutar e o outro só acerta no jogador do Benfica. O defesa nunca toca na bola. Ok, aqui dá o toque e depois o do Benfica toca ali. Tens outra imagem?”

VAR: “Estas são as duas melhores”.

Árbitro: “Ok, o do Benfica depois chuta nele. Ele toca [na bola] e depois o do Benfica chuta nele, é isso? Ok, vou anular o pontapé de penálti.”

Também se ouviu um áudio do Famalicão - Gil Vicente. O VAR chama o árbitro para marcar penálti, mas o “juiz” da partida acaba por manter a decisão. Segundo o vice-presidente do Conselho de Arbitragem, João Ferreira, foi cometido um erro.

Hélder Carvalho (VAR): “Bessa, aconselho-te a vir à zona de revisão para ver um penálti”.

VAR: Aqui tens o contacto.

José Bessa (Árbitro): Consegues dar outra câmara, por favor? (...) Não consegues dar uma mais lateral?

VAR: Dei-te aqui para veres o contacto com o joelho. Vou mostrar outra mais lateral.

Árbitro: Quero a que me deste há bocadinho (...). Hélder, obrigado. Para mim é um toque no pé. Vou manter a minha decisão”.

Os áudios da comunicação no possível penálti sobre Jajá no Estoril - Casa Pia e no golo anulado a Tiago Morais no Rio Ave -Boavista também foram partilhados neste programa transmitido na Sporttv.