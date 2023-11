Pirotecnia no dérbi vale multas a Benfica e Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Benfica e multou as águias em 15.300 euros e o Sporting em 5.480 por ocorrências no dérbi, da 11.ª jornada da I Liga.

Segundo o mapa de castigos, os encarnados foram multados por "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos" e comportamento incorreto do público, bem como pelas "invasões e distúrbios coletivos com reflexo no jogo".

Já o Sporting foi multado num valor global de 5.480 euros, por utilização de engenhos explosivos e pirotecnia e comportamento incorreto dos adeptos, com o defesa Gonçalo Inácio, expulso na partida, a ser castigado com um jogo.

O CD da FPF dá ainda conta da punição com um jogo de suspensão do técnico do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, que foi expulso na partida frente ao Moreirense, com o treinador a ser ainda multado em 1.224 euros.