Rio Ave à procura de investidores. "Clube precisa urgentemente de injeção de capital"

A presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, considerou, esta terça-feira, que o clube "necessita urgentemente de injeção de capital", assegurando que tem um investidor interessado em participar na criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

"O Rio Ave necessita, urgentemente, de injeção de capital para continuar a honrar os seus compromissos. Se não o fizer no imediato, o futuro breve do clube está irremediavelmente comprometido", afirmou Alexandrina Cruz à Agência Lusa.

A dirigente, que assumiu a presidência do emblema vila-condense este ano, vai no domingo, em assembleia geral extraordinária, apresentar aos sócios uma proposta de alteração da atual SDUQ, que gere o futebol profissional, numa SAD, considerando que esse é o único modelo para o Rio Ave manter "o equilíbrio financeiro e salvaguardar a sua competitividade na Liga Betclic".

"A exigência que todos temos nos resultados desportivos do clube não se coaduna com aquilo que são as receitas anuais. Se já antes esse equilíbrio era difícil, a descida de divisão e a privação de vender ativos lançou-nos numa espiral negativa, de onde só conseguiremos sair com parceiros fortes numa futura SAD", acrescentou Alexandrina Cruz.

A presidente do clube da foz do Ave revelou que "já há algum tempo estão a ser auscultados potenciais parceiros" e assegurou que tem um investidor externo interessado em participar, no imediato, no projeto da SAD.