Nota 5 para Artur Soares Dias. “Arbitragem ao nível do melhor que se vê na Europa”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 5 a Artur Soares Dias, árbitro do Benfica - Sporting, partida da jornada 11 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que esta arbitragem esteve ao nível do melhor do que se vê na Europa”.

Na primeira parte, destaque para os dois amarelos justos a Coates e Gonçalo Inácio, aos 14 e 22 minutos, respetivamente.

Aos 39 minutos, Rafa agarrou a bola porque achou que haveria falta a seu favor.

Foi uma primeira parte com “critério largo e boa gestão disciplinar, a roçar a perfeição”.

Já a segunda parte começou com a expulsão justa de Gonçalo Inácio, com segundo amarelo aos 51 minutos.

Aos 62 minutos, Rafa embateu em Matheus Reis na área, mas “não há penalti”.

Aos 78 minutos, Morita acerta em Otamendi na cara, mas “pareceu mais o defesa a procurar o braço” do jogador do Sporting.

O segundo golo do Benfica é legal, nos dois momentos do lance. “Excelente intervenção do VAR”.

Por tudo isto, Artur Soares Dias tem nota 5.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Sporting, por 2-1.