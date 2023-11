Djaló marcou ao lanterna vermelha

O Sp. Braga manteve o quarto lugar isolado da I Liga de futebol, ao vencer em casa do lanterna-vermelha Arouca, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada.

O espanhol Álvaro Djaló marcou, aos 36 minutos, o único golo dos arsenalistas, que, com o sexto jogo sem perder no campeonato, passam a somar 23 pontos, a dois do FC Porto, terceiro.

Sem vencer desde a primeira jornada, o Arouca somou a sétima derrota consecutiva e é 18.º e último posicionado, com seis pontos.

