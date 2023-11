Nota 3 para Nuno Almeida. “Penálti sobre Pepe por assinalar”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Nuno Almeida, árbitro do V. Guimarães – FC Porto, partida da jornada 11 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro fez uma “boa primeira parte”, mas borrou a pintura ao não assinalar uma grande penalidade sobre Pepe no segundo tempo.

Na primeira parte, a equipa de arbitragem teve muito trabalho e começou com o erro do equipamento (do árbitro e do guarda-redes do Vitória igual).

Aos 13 minutos, Zaidu pisou Maga, no seguimento Dani Silva derrubou Zaidu. Árbitro poderia ter mostrado dois amarelos, mas acabou por não mostrar a ninguém. Boa decisão.

O penálti de João Mário é boa decisão.

No golo do FC Porto “não compreendo os protestos do Vitória”.

Já na segunda parte, aos 49 minutos, o maior erro da partida: penálti por assinalar sobre Pepe.

Aos 74 minutos, Galeno faz falta sobre Zé Carlos e é, no mínimo, um “amarelo alaranjado”.

A fechar, “tempo de compensação curto”.

Por tudo isto, nota 3 “fraquinha” para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o V. Guimarães por 2-1, com remontada.