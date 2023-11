Moreirense vence Estrela Amadora

O Moreirense subiu provisoriamente à quinta posição na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Estrela da Amadora, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada.

O avançado brasileiro André Luís marcou o único golo da partida aos 90 minutos, dando o triunfo aos minhotos, que terminaram o encontro reduzidos a 10 jogadores após a expulsão de Wallisson, aos 90+2.

Com a terceira vitória seguida, o Moreirense passa a somar 20 pontos, os mesmos do Sp. Braga (quarto) e mais um do que o Vitória Guimarães (quinto), equipas com menos um jogo, enquanto o Estrela da Amadora é 11.º, com 11.

Veja o resumo da partida: