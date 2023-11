Álvaro Pacheco. “Perdeu a melhor equipa em campo”

O treinador do V. Guimarães, Álvaro Pacheco, considera que “perdeu a melhor equipa em campo” na partida contra o FC Porto.

“Não sou muito de olhar para os dados, mas se olharmos para as estatísticas em tudo, o Vitória fez um jogo monstruoso”, referiu.

Álvaro Pacheco acrescentou: “Estamos tristes por não conquistámos os três pontos, porque acho que fizemos por merecê-los, por esta massa associativa, o apoio que nos transmitiu também nos catapultou para sermos capazes de fazer este jogo. O nosso objetivo era uma equipa mandona, a ser capaz de olhar olhos nos olhos, fazer as coisas acontecer no nosso plano de jogo e, na nossa casa, sermos capazes dos três pontos. Só com uma mentalidade de campeões é que poderíamos. Fizemos um jogo brutal, em todos os parâmetros”.

“Faltou, claramente, o segundo golo. Não o fizemos e, quando o Diogo [Costa] foi o melhor jogador em campo, diz da nossa prestação. Não merecíamos, mas felicitar principalmente os meus jogadores, é por aqui o caminho”, explicou.

O FC Porto venceu o Vitória por 2-1, no estádio Afonso Henriques, em partida da jornada 11 do campeonato.