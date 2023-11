O Feirense venceu o Belenenses, por 1-0, em partida da jornada 10 da II Liga.

O único golo da partida foi apontado por Sérgio Conceição, logo aos nove minutos, de penálti.

Vasco Faísca estreou-se assim com uma derrota no comando técnico da equipa do Restelo.

Na classificação, o Feirense sobe aos 12 pontos. Já o Belenenses mantém os seis pontos.