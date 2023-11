Estoril goleia Casa Pia e sai da zona de despromoção

O Estoril goleou o Casa Pia, por 4-0, em partida da jornada 11 da I Liga.

Os golos dos “canarinhos” foram apontados por Alejandro Marquês, Guitane, Rodrigo Gomes e Cassiano.

É a segunda vitória consecutiva da equipa de Vasco Seabra, depois do triunfo no Dragão. Com este triunfo, a turma da linha sai da “linha de água” no campeonato.

Já os “gansos” somam o sexto jogo sem vencer na I Liga.

Na classificação, o Estoril passa a somar 10 pontos, os mesmos que o Casa Pia.

Veja o resumo da partida: