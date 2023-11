Do erro de despedir Schmidt à vantagem emocional do leão. O dérbi, segundo Jesualdo

Jesualdo Ferreira diz que seria um erro despedir Roger Schmidt no caso de nova derrota do Benfica, agora no dérbi deste domingo contra o Sporting.

O antigo treinador de ambos os clubes, de 77 anos, foi convidado por Bola Branca a lançar o embate da Luz e, sobre a eventual saída do técnico alemão, diz que as águias correm um "risco muito grave" se voltaram a despedir um treinador no decorrer da época.

"O Benfica poderia correr um risco muito grave se fizesse o que já fez em anos anteriores, com mudanças, etc. Tem de haver memória. Agora, há que encontrar uma proposta positiva para resolver o problema do Benfica. Sem pressões do exterior e com coragem", sustenta Jesualdo.

O técnico, que na última época treinou o Zamalek do Egito, indica que as águias entram mais pressionadas para o dérbi, mas sem peso decisivo nas contas do campeonato.

"Não é um dérbi decisivo para ninguém, mas poderá ser importante para o FC Porto – que se atrasou. Embora, neste momento, quem poderá tirar mais vantagens do estado anímico das duas equipas seja o Sporting. O Benfica vai entrar com uma pressão muito grande. Mais do que os resultados, são as exibições. Este clima emocional vai dar grandes vantagens ao Sporting, mas para isso é preciso também que o Sporting esteja bem vivo", considera.