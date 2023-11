Artur Jorge renova com o Braga por mais uma época

O Sporting de Braga anunciou a renovação de contrato com o treinador Artur Jorge.

O técnico tinha vínculo até ao final da época e prolonga a ligação por mais uma temporada. Novo contrato é válido até 2025.

Com passagens pelos sub-19, sub-23 e equipa B, o antigo capitão do Braga lidera a equipa principal desde o arranque da época 2022/23. Na época passada, o Braga terminou no terceiro lugar e apurou-se para a Liga dos Campeões.

Artur Jorge detém ainda o registo histórico da maior pontuação da história do clube na I Liga com os 78 pontos da época passada.

O Sporting de Braga está atualmente no 4.º lugar da classificação, com 20 pontos, a oito do líder Sporting.