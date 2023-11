Álvaro Pacheco esquece a tabela para focar-se numa tarefa: vencer o Porto

Álvaro Pacheco não olha para a tabela, nem para a possibilidade de igualar o FC Porto na classificação caso vença os dragões no próximo sábado.

Em conferência de imprensa, o novo treinador do Vitória de Guimarães alerta para os perigos de focar em demasia na tabela classificativa.

"Não olho para a tabela, o que olho é para os três pontos em disputa e que queremos conquistar. Tenho de focar muito no presente. Se olharmos para a classificação vamos olhar muito para o resultado, mas há que focar no que é preciso fazer para chegar lá", disse, em conferência de imprensa.

A equipa de Guimarães está no 5.º lugar do campeonato com 19 pontos somados, a três do FC Porto, que está no terceiro posto.

O Vitória vem de uma derrota no dérbi com o Moreirense e Álvaro Pacheco salienta a importância de aprender com o deslize.

"Não fomos capazes de levar pontos, mas a vida faz-se disso. Temos de aprender e foi um jogo importante para percebermos algumas coisas", atira.



André André não vai a jogo e falha o reencontro com o FC Porto devido a um "desconforto que não o deixa a 100%". Questionado sobre a disponibilidade de Bruno Gaspar, o treinador foi substituído pela voz do assessor de imprensa, que remeteu para a publicação do boletim clínico no sábado.

O Vitória de Guimarães-FC Porto joga-se este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.