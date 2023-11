Vitória-FC Porto. Laureta prevê "confusão" no Berço

"Vai haver muita quezília" no Vitória de Guimarães-Porto. Quem o antevê é Laureta, antigo lateral-esquerdo de Vitória de Guimarães e FC Porto, antes de as duas equipas se encontrarem sábado na cidade berço para a 11ª jornada do campeonato.

Em declarações a Bola Branca, Laureta considera que serão os dragões a promover esse estilo de jogo mais tenso.

"Sim, porque conheço o Sérgio [Conceição]. Vai querer um jogo forte para que haja confusão. Espero que haja uma arbitragem com personalidade e que o Vitória se preocupe só com o jogo", atira o antigo futebolista, hoje com 61 anos.

Laureta analisa o momento das duas equipas e vê um Vitória capaz de surpreender.

"O Porto é – sobretudo - um grupo, que se une nestas alturas. Já o Álvaro [Pacheco] deu tranquilidade à equipa, é mais próximo dos atletas. Portanto, o Vitória tem tudo para que as ‘coisas’ aconteçam", sustenta, a terminar.

O Vitória de Guimarães-Porto joga-se este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.