Artur Jorge. “O sonho continua vivo”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, não põe em causa a vitória do Real Madrid, mas lamenta ter sofrido dois golos seguidos no Barnabéu.

“Não ponho em causa a vitória do Real Madrid, mas valorizar aquilo que fizemos na primeira parte. Justificava termos feito um golo, com a grande penalidade falhada. Aqueles dois golos seguidos perto do minuto 60 condicionaram o resultado final”, referiu.

Em declarações à Eleven Sports, o técnico dos arsenalistas desvaloriza o falhanço da grande penalidade, por Djaló, ainda com 0-0.

“É levantar a cabeça e olhar para as próximas oportunidades. Era a nossa primeira opção para bater o penálti. Falhar faz parte do jogo”, disse.

Artur Jorge garante, apesar da derrota, que “o sonho continua vivo”.

O Real Madrid venceu o Sp. Braga, por 3-0, na quarta jornada da Liga dos Campeões.