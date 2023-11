Vasco Faísca é o novo treinador do Belenenses

O Belenenses anunciou a contratação do treinado Vasco Faísca, que assina contrato até ao final da temporada.

O técnico de 43 anos regressa ao ativo depois de ter deixado o Farense a meio da época passada, clube que acabou por subir de divisão.

Faísca sucede a Bruno Dias, técnico que subiu o Belenenses à II Liga, mas deixou o clube após um mau arranque de temporada. O Belenenses está em zona de descida, no 17.º posto, com apenas seis pontos somados.

É um regresso de Vasco Faísca ao Belenenses, clube que representou durante a época 2005/06 enquanto jogador.

No passado, orientou o Farense, Alverca, Braga B, Olhanense, foi adjunto do Vilafranquense e treinou os sub-19 do Vianense.