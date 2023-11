O Sporting de Braga pode pontuar no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. A convicção é de Fernando Castro Santos, treinador espanhol que treinou a equipa minhota nas épocas 1997/1998 e 2002/2003, e que em entrevista a Bola Branca explica a sua opinião.

"O Real Madrid não está muito bem, não está ao seu nível habitual. Mas também é preciso recordar que nas noites de Liga dos Campeões se transforma. Joga em sua casa e é favorito. Mas ontem, o Rayo Vallecano, que tem um jogo similar ao do Sporting de Braga, foi capaz de empatar no estádio do Real. Portanto, não descarto a possibilidade do Braga também ser capaz de pontuar no Santiago Bernabéu", afirma.

Na duas época que treinou em Braga, Fernando Castro Santos trabalhou com Artur Jorge, o atual treinador da equipa.

O técnico espanhol mostra-se satisfeito com o percurso do emblema de Braga, e em especial, pelo comando do seu antigo jogador.

"Fico feliz pelo trabalho e sucesso do Sporting de Braga e em especial pelo Artur Jorge, com quem tive o prazer de trabalhar. Alegra-me muito os seus triunfos e a trajetória do Sporting de Braga que está entre os grandes de Portugal", finaliza.

O Real Madrid-Sporting de Braga está agendado para as 20h00 de quarta-feira e tem relato no site da Renascença em rr.pt.