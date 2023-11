Clubes contra novo modelo para a arbitragem

Os clubes defendem a extinção do grupo de trabalho para arbitragem e não se reveem nem no timing escolhido nem na proposta da autoridade externa apresentada pelo presidente do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes.



Os clubes que compõem a comissão de acompanhamento ao grupo de trabalho criado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estiveram reunidos, esta segunda-feira, no Porto.

Concluíram que os pressupostos da recente Cimeira de Presidentes, em Coimbra, não estão devidamente protegidos na proposta agora tornada pública, refere um comunicado enviado à Renascença.

Consideram que os prazos definidos não se coadunam com a necessária reflexão.

Alertam ainda para “a incerteza que, estando os campeonatos profissionais a decorrer, a mudança no modelo na gestão da arbitragem pode acarretar, numa altura que deve ser marcada pela tranquilidade”.

Os Clubes reiteraram ainda as conclusões apresentadas na Cimeira de Presidentes, de 18 de outubro:

1 - A clarificação das vantagens do novo modelo em relação ao atual;

2 - A participação no modelo de governação deverá ser equitativa e equilibrada entre FPF, Liga Portugal e APAF;

3 - Um modelo de financiamento sustentado e rigoroso, que cumpra os limites orçamentais existentes;

4 - Um modelo de recrutamento e gestão baseado na meritocracia e classificações públicas;

5 - O princípio de separação entre a função de nomeação e de avaliação dos árbitros;

6 - Uma comunicação transparente e sistemática, assegurando contínuo esclarecimento e informação sobre a atividade (disponibilização dos áudios do VAR);

7 - A oportunidade da reestruturação do atual modelo, num período de fim de ciclo da FPF.