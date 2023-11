Sérgio Vieira. “conseguimos levar o Sporting ao erro”

O treinador do Estrela Amadora, Sérgio Vieira, faz “uma avaliação positiva” da atuação em Alvalade, apesar da derrota.

“Emoções fortes para os dois lados. Importante no futebol. Muitas vezes tomámos boas decisões, a equipa jogou quando tinha de jogar, não viemos defender, mas, no global, faço uma avaliação positiva do que aconteceu hoje”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico tricolor deu conta da estratégia: “Jogar jogo completo, pressionar no bloco intermédio, baixar linhas quando era necessário, mas também pressionámos alto e conseguimos levar o adversário ao erro”.

“Sofremos um golo em inferioridade numérica, num momento de dor do Almeida, e no terceiro golo dá-se uma situação de golo após uma falta sobre o André Luís, que acaba por não ser marcada, e o Sporting chega ao golo, com mérito”, disse.

O Sporting venceu o Estrela Amadora, por 3-2, com reviravolta.