Sérgio Vieira. Estrela Amadora quer “realizar um jogo completo” em Alvalade

O Estrela da Amadora vai procurar "realizar um jogo completo" na visita ao Sporting, da 10.ª jornada da I Liga, que irá servir como um "momento de avaliação", assume o treinador Sérgio Vieira.

“O nosso objetivo é realizar um jogo completo em todos os momentos. Não só que a baliza fique inviolável, mas também que possamos jogar e ter momentos de transição ou de contra-ataque. O Sporting está num bom momento e tem excelentes jogadores, está muito bem orientado há várias temporadas. Não é fácil defrontar uma equipa que tenha estes argumentos, mas é um momento de avaliação e perceber a etapa em que estamos”, frisou o treinador dos ‘tricolores’, em conferência de imprensa de antevisão.

O Estrela da Amadora vive a melhor fase da época, somando três vitórias consecutivas, todas por 1-0 — duas para o campeonato e uma na Taça de Portugal -, sendo este é mais um “teste” aos princípios do conjunto estrelista, que irá tentar manter o registo defensivo.

“Vamos tentar manter este registo de não sofrermos golos, com as nossas regras, foco e dinâmicas defensivas. São princípios que defendemos desde o início do campeonato para que fosse um processo eficaz. Este é mais um teste às regras, princípios coletivos, concentração e foco, para que dêmos continuidade”, sublinhou o técnico Sérgio Vieira.

O Sporting está 100% vitorioso em casa no campeonato, mas o clube da Reboleira está confiante num bom jogo, esperando sair do duelo com uma avaliação “extremamente positiva”, diante de um adversário “muito forte”, pelo qual nutrem “grande respeito”.

“Com um grupo de grande caráter e ambição, pretendemos fazer o que ninguém ainda fez. A estratégia que temos é tentar estar muito focados, extremamente concentrados e muito confiantes no que conseguimos fazer, com confiança e audácia. Podemos fazer um grande jogo. Dependendo das circunstâncias, pode ser positivo para nós”, realçou.

O defesa brasileiro Mansur, que tanto pode atuar como central ou como ala esquerdo, marcou igualmente presença na sala de imprensa do Estádio José Gomes, na Amadora, onde assegurou uma equipa preparada para um desafio em que irão dar o seu melhor.

“Além da preparação, temos de estar muito fortes mentalmente. Só assim venceremos as batalhas. Acredito na força interior de cada um. O Sporting é um clube grande, com muitos jogadores de qualidade, mas estamos aptos para fazer um bom jogo e acredito que vai ser um bom espetáculo para os clubes e para todos os espetadores”, afirmou.

O Estrela da Amadora, nono colocado, com 11 pontos, visita o Sporting, segundo com os mesmos 25 do líder Benfica, no domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em duelo da 10.ª jornada da I Liga, que terá a arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.