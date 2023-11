Nota 3 para Hélder Malheiro. “Há contacto da mão na face de João Neves, mas não me parece que haja falta”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Hélder Malheiro, árbitro do D. Chaves - Benfica, partida da jornada 10 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem não concorda com o penálti a favor do Benfica, na segunda parte. “Há contacto da mão na face de João Neves, mas não me parece que haja falta”.

Na primeira parte, a arbitragem foi tranquila e com boa gestão disciplinar.

Aos 8 minutos, é pedida mão de Phete na área, mas a bola bate na barriga.

Aos 44 minutos há falta à entrada da área, mas o árbitro equivocou-se no sítio e assinalou bem mais atrás. Otamendi tinha razão, mas viu amarelo por protestos.

Já na segunda parte, aos 59 minutos, independente de quem marcou (Arthur Cabral ou Aursnes), o lance é “legal”.

Aos 76 minutos, o tal lance do penálti sobre João Neves (que acabou por dar o 2-0).

Aos 89 minutos, é bem anulado o golo a Musa. Estava 9 centímetros fora de jogo.

Hélder Malheiro fez uma arbitragem “agradável” e, por isso, nota 3.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Chaves, por 2-0.