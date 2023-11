Moreno. “Não é penálti”

O treinador do D. Chaves, Moreno, foi expulso na sequência dos protestos do lance de penálti que deu o 2-0 ao Benfica.

“Não é penálti. Não se marca a todas as equipas. Quem está dentro do campo sabe que é um lance normalíssimo. Tirou-nos do jogo e deu conforto ao Benfica”, referiu o técnico.

Bruno Langa toca na cara de João Neves, na área do Chaves, e o árbitro Hélder Malheiro assinalou grande penalidade a favor dos encarnados.

Na sala de imprensa, Moreno falou ainda sobre a sua reação, que levou ao vermelho direto.

“Terei de me ajustar, sou o primeiro a reconhecê-lo. Não sei o que o Hélder Malheiro vai escrever no relatório, mas se ele escrever que eu disse mais do que 'isto é uma vergonha, não é penálti', estará a mentir no relatório”.

O Benfica venceu o D. Chaves por 2-0.