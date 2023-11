Belenenses anuncia saída do treinador Bruno Dias

O Belenenses anunciou a saída de Bruno Dias do comando técnico da formação da II Liga depois de ter saído derrotado (2-0) com o lanterna-vermelha Lank Vilaverdense, em jogo da nona jornada.

Em comunicado, a formação do Restelo, que regressou esta temporada às competições profissionais pelas mãos de Bruno Dias, afirma que esta foi uma decisão de comum acordo.

"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' informa que decidiu de comum acordo com o técnico Bruno Dias fazer cessar, com efeitos à data de hoje, o vínculo existente. Ao treinador Bruno Dias, bem como a toda a equipa técnica que o acompanhou na defesa da camisola da Cruz de Cristo, o Clube de Futebol 'Os Belenenses' agradece o excelente trabalho desenvolvido e que culminou com a subida da Liga 3 aos campeonatos profissionais, a todos eles desejando os maiores sucessos profissionais e pessoais", lê-se em comunicado.

O clube presidido por Patrick Morais de Carvalho adianta ainda que "em breve dará a conhecer a nova equipa técnica".

Bruno Dias deixa assim o Belenenses no penúltimo lugar, após nove jornadas, nas quais somou seis pontos fruto de uma vitória (Tondela, por 1-0) e três empates: FC Porto B (1-1), Mafra (1-1) e Torreense (2-2).