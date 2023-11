Zé Luís fratura a clavícula e terá de ser operado

Zé Luís, avançado do Farense, sofreu uma fratura na clavícula e será baixa prolongada na equipa algarvia.

Segundo apurou Bola Branca, a fratura vai mesmo obrigar a cirurgia para resolver o problema. Zé Luís será baixa para o treinador José Mota durante período prolongado.

Zé Luís, de 32 anos, saiu lesionado aos 83 minutos de jogos e teve de ser transportado para o hospital.

José Mota ainda não sabia a extensão da lesão do avançado no final da partida e afirmou que "poderia ser uma luxação". No entanto, os exames médicos confirmaram um cenário mais grave.

O ponta de lança internacional cabo-verdiano levava um golo em oito jogos realizados esta época. Antes, passou pelo Hatayspor, Al-Taawon, Lokomotiv Moscovo, FC Porto, Spartak Moscovo, Gil Vicente e Sporting de Braga.