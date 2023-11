Vasco Seabra. “Qualquer equipa que ganha aqui tem de ter estrelinha”

O treinador do Estoril, Vasco Seabra, estava feliz com o triunfo no Dragão (0-1), mas assumiu “uma pontinha de sorte”.

"Penso que é uma vitória que peca por vir tardia em relação ao que vínhamos a fazer nos jogos anteriores, estes jogadores merecem muito, é uma vitória inteiramente deles, dedicada aos nossos adeptos e à nossa direção, que acredita muito em nós. Vir ganhar a uma equipa tão difícil, frente a um treinador tão difícil...", disse Vasco Seabra.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos canarinhos acrescentou: "Entrámos mal no jogo, não entrámos com a agressividade que pretendíamos. Na primeira parte tivemos alguma sorte num ou outro lance, é verdade, mas a equipa foi crescendo. Na segunda parte fomos mais ofensivos. Acabámos por vencer. Claro que qualquer equipa que ganha aqui tem a de ter a sua estrelinha”.

O treinador elogiou os seus jogadores: “Este grupo dá-me essa confiança, de sentir que podemos acrescentar. Sentíamos que o FC Porto estava a ficar desconfortável, as oportunidades reduziram-se muito na segunda parte. Com a exposição do FC Porto, o Rafik, mais o Cassiano e o Heriberto senti que podíamos sair. Temos uma confiança muito grande nos nossos jogadores. Há uma coisa de que nunca abdicamos, que é o nosso sucesso. Mais do que a classificação, é a forma como damos o melhor de nós e este espírito de trabalho”.

O Estoril venceu no Dragão, por 1-0, com golo de Holsgrove, de livre direto, aos 75 minutos.