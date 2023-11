Artur Jorge e o VAR. “Para algumas equipas as linhas desapareceram”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, critica o VAR e deixa dúvidas sobre a forma como se marcam os frames.

“A verdade é que temos assistido a alguns erros e à injusta quando a ferramenta tem um sentido claramente contrário. Basta ver que, neste campeonato, para algumas equipas as linhas desapareceram, não se mostraram ou os frames também nos levam à dúvida”, refere.

O técnico arsenalista acrescenta: "O frame poderia ser o momento antes e o jogador estaria um centímetro em fora de jogo. Tudo isto leva-nos à dúvida e à implementação do instrumento VAR. Quero acreditar que todos nós, intervenientes temos de olhar com confiança para as ferramentas que temos os dispor, mas já percebemos que há momentos que não correm tão bem como se desejaria”.

No entanto, Artur Jorge ainda consegue dizer que “o VAR é uma ferramenta útil. Tudo aquilo que seja para trazer justiça e veracidade dentro do campo tem de ser visto como positivo”.