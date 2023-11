Pedro Neto nomeado para melhor jogador do mês na Premier League

O internacional português Pedro Neto está entre os nomeados para o prémio de melhor jogador do mês da Premier League.

Em três jogos disputados durante outubro, o avançado do Wolverhampton registou três assistências, um em cada jogo. Neto é o jogador com mais assistências no campeonato esta época, com sete somadas.

O bom momento de forma de Pedro Neto, de 23 anos, convenceu Roberto Martínez a convocá-lo para a seleção nacional. Neto vem de duas épocas consecutivas com muitos problemas físicos.

Formado no Sporting de Braga, Pedro Neto passou ainda pela Lazio antes de se transferir para o Wolverhampton, em 2019. Está na sua quinta temporada na Premier League.

O avançado vai disputar o prémio com Declan Rice, do Arsenal, Bryan Mbeumo, do Brentford, Douglas Luiz, do Aston Villa, Cristian Romero, do Tottenham, e Mohamed Salah, do Liverpool.

O vencedor - escolhido através da mistura do voto público com os votos de um painel de especialistas - será conhecido na próxima semana. James Maddison, do Tottenham, venceu em agosto, e Son Heung-Min, também dos "Spurs", venceu em setembro.