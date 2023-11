O Governo acredita que a dependência do futebol nos patrocínios de casas de apostas "merece uma reflexão profunda". O presidente da SAD do Desportivo de Chaves concorda e revela que um patrocinador ligado ao jogo paga cerca do dobro de outro tipo de patocinadores.

"As casas de apostas consegue pagar cerca do dobro de patrocinadores normais. O patrocínio da frente da camisola corresponde a cerca de dois a três por cento do nosso orçamento", revela Francisco José Carvalho a Bola Branca.

Em declarações ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e do Público, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, reconhece a dependência dos clubes da I Liga neste tipo de patrocinadores.

"Itália e Espanha já puxaram o travão de mão, a Inglaterra já anunciou também essa intenção, alguns países estão a adoptar medidas dissuasoras. Sabemos que o peso da I Liga portuguesa naquilo que é a sua dependência em relação à publicidade das casas de apostas é de 72 por cento, não podemos fingir que isto não é um assunto que merece uma reflexão profunda", disse.