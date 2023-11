José Mota quer levar o Farense à "final four" pela primeira vez na história

O Farense quer chegar à "final four" da Taça da Liga e acredita que pode vencer o Sporting, em Alvalade, para confirmar esse apuramento inédito.

O treinador José Mota destaca a matemática simples das contas: uma vitória apura o Farense, uma vez que os algarvios já venceram o Tondela na primeira jornada.

"'Final four' seria um feito que o clube nunca conseguiu. É um objetivo. Seria muito bom para Faro e para todos os que gostam do Farense. Já fizemos 50 por cento do trabalho, que foi vencer o Tondela. Queríamos vencer em Alvalade. Adversário é o líder do campeonato, fortíssimo, joga no seu estádio e temos de estar a um nível muito bom", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O Farense já defrontou o Sporting duas vezes esta época. Uma na pré-época e outra no campeonato. Os leões venceram sempre, mas José Mota gostou do que viu da sua equipa. Agora, quer que à terceira seja de vez.

"Vamos ser um Farense à nossa imagem, organizados, competitivos, reconhecendo o valor do adversário. Defrontámos o Sporting na pré-época e aqui para o campeonato. Perdemos, mas com uma prestação muito positiva. À terceira, esperamos que tenhamos o fator decisivo da bola entrar. Sporting é Sporting e por isso prefiro falar de nós, do que queremos fazer", acrescenta.

José Mota venceu uma Taça de Portugal frente ao Sporting e recorda que não é inédito vencer em Alvalade. No entanto, reserva apenas elogios para o atual momento dos leões.

"Jogos com o Sporting são sempre especiais. Já consegui vencer em Alvalade na minha carreira, não seria feito inédito, nem para mim nem para o Farense. Mas é sempre muito difícil, ainda para mais este Sporting, em grande nível, excelente treinador e plantel. É tudo excelente no Sporting neste momento", atira.

O Sporting-Farense joga-se esta quinta-feira, às 20h15, em Alvalade.