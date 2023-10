Daniel Ramos. “Tentámos forçar erros ao Benfica”

O treinador do Arouca, Daniel Ramos, considera que a sua equipa tentou perturbar a dinâmica do Benfica e que a prioridade era não sofrer golos.

“Nós tentámos, entrámos com o bloco organizado, sabíamos que podíamos usar as nossas armas mais à frente. Não sofrer era a prioridade, no sentido de a qualquer momento podermos fazer o golo e levar o jogo para a segunda parte para que, caso não conseguíssemos na primeira, tentássemos marcar na segunda. Depois surge o um a zero para o Benfica mas a primeira oportunidade é nossa”, disse Daniel Ramos.

O técnico dos arouquenses reconhece que o Benfica teve “mais bola na primeira parte, mas sem criar muitas oportunidades de golo”.

Na segunda parte, “tentámos arriscar, tentámos pressionar mais à frente e forçar erros ao Benfica. Com isso expusemo-nos mais atrás e, fruto disso, sofremos um golo”. “Depois do segundo golo ficou mais complicado”, acrescentou.

Sobre a tática do Benfica, com três centrais, Daniel Ramos diz que “não estava à espera”.

Apesar da derrota na Taça da Liga, a prioridade do Arouca é o campeonato e a permanência na I Liga. “Independentemente do resultado hoje, disse-lhes que a prioridade é o campeonato, embora quiséssemos chegar à ‘final four’. Mas para ter bons resultados, temos de ser uma equipa que precisa de mais confiança e de ter mais bola. A equipa tentou, a espaços fizemos um bom trabalho, errámos, mas errámos a tentar, e isso é um bom sinal”.