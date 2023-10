Villar. “Temos de continuar a trabalhar”

O treinador do Vizela, Pablo Villar, lamenta os erros cometidos contra o FC Porto e compreende as críticas dos adeptos.

“A diferença em comparação com jogos com o Sporting e Benfica é que começámos o jogo bem. Depois cometemos dois erros e contra este tipo de equipas somos castigados e o FC Porto aproveitou para fazer os dois golos. Tivemos ocasiões, mas a diferença neste jogo é que não fizemos um golo que nos poderia recolocar no jogo. Tivemos três ocasiões, uma no final muita clara. Falhámos e quando não marcas, o tempo passa e fica ainda mais difícil”, refere.

O técnico espanhol acrescenta: “Como digo sempre, estar 2-0, a ganhar ou perder, é questão de se marcar um golo e o psicológico muda por completo. A equipa que marca, começa a acreditar, ainda para mais a jogar em casa poderia ter tido o apoio dos adeptos. Não marcámos. Temos de continuar a trabalhar”.

Quanto às críticas dos adeptos, Villar compreende, mas continua a acreditar no projeto. “É uma crítica justa porque perdemos. É normal e compreensível. Estamos aqui para trabalhar. Temos uma equipa totalmente nova e que precisa de tempo. Os jogadores trabalham muito bem, é uma questão de tempo”.

O FC Porto venceu o Vizela, por 2-0.