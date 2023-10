Petit. “Sporting foi melhor”

O treinador do Boavista, Petit, considera que “o Sporting foi melhor” na partida do Bessa.

Apesar disso, o técnico dos axadrezados considera que a sua equipa fez um bom jogo: “Defrontámos o atual líder, uma equipa com muita qualidade, com processos bem definidos. Só nos últimos cinco minutos é que não gostei do que fizemos, mas o jogo foi sempre bem disputado”.

Petit elogia os seus jovens jogadores e refere que “o mais importante é a valorização dos ativos, e a ambição num futuro próximo”.

Em declarações à Sporttv, “sinto orgulho de trabalhar com estes jogadores. Tínhamos duas derrotas, uma contra o Braga, que é outro candidato ao título, e outra na Taça da Liga contra o Leiria, no desempate em grandes penalidades. Perdemos hoje contra o Sporting, ainda não tínhamos perdido em nossa casa, mas o Sporting foi melhor e há que dar os parabéns”.

O Boavista perdeu 2-0 diante do Sporting no estádio do Bessa, em partida da jornada 9 da I Liga.