Nota 3 para Cláudio Pereira. "Erro" no lance do golo do Benfica

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Cláudio Pereira, árbitro do Benfica – Casa Pia, partida da jornada 9 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que há falta de António Silva sobre Felippe Cardoso no lance que termina com o golo do Benfica. Há “erro” do árbitro e “deveria ter havido intervenção do VAR”.

No restante da primeira parte, a atuação foi “calma”.

Já no segundo tempo, aos 51 minutos, é “evidente” o penálti cometido por Florentino na área encarnada.

O golo anulado a António Silva por “fora de jogo”.

Por sua vez, ao minuto 93 “há mão nas costas de Tengstedt, mas há um claro aproveitamento do avançado”. Não cairia assim, refere Paulo Pereira.

Por tudo isto, nota 3, “fraquinho”, refere o VAR Bola Branca.

Dentro das quatro linhas, Benfica e Casa Pia empataram 1-1.