Farense derrota Rio Ave em partida com sete golos

O Farense venceu na visita ao Rio Ave, por 4-3, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, com a equipa algarvia a chegar ao golo do triunfo já em período de descontos.

Em Vila do Conde, o Rio Ave começou a perder com um golo de Belloumi, aos quatro minutos, mas beneficiou de um autogolo de Artur Jorge, aos 33, para empatar e passou para a frente aos 42, com um tento de André Pereira, antes de o Farense empatar por Bruno Duarte, aos 45+2.

Na segunda parte, os vila-condenses voltaram a adiantar-se, através de um penálti convertido por Costinha, aos 62, mas os algarvios empataram ao 89, por intermédio de Cláudio Falcão, e chegaram ao triunfo aos 90+3, com um golo de Rui Costa.

Com este resultado, o Rio Ave, que não vence desde a primeira jornada, sofreu a quarta derrota consecutiva na I Liga e é 17.º e penúltimo, com cinco pontos, enquanto o Farense regressou aos triunfos no campeonato, o primeiro conseguido fora, e é 11.º, com 10.

Veja o resumo da partida: