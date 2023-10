Braga e Gil Vicente empatam num jogo com seis golos

O Sp. Braga e o Gil Vicente empataram 3-3, em jogo da nona jornada da I Liga.

Os gilistas, que vinham de uma derrota em Chaves por 4-2, chegaram a dispor de uma vantagem de 2-0, depois dos golos de Baturina e de Maxime Dominguez, de grande penalidade, em lance que ditou a expulsão do defesa bracarense Niakate com cartão vermelho direto.

Apesar da desvantagem de dois golos, os arsenalistas, que vinham de três triunfos consecutivos, não desmoralizaram e deram a volta ao marcador, com golos de Banza e André Horta (que bisou).

No entanto, os gilistas ainda conseguiram chegar ao empate através de Roan.

Com este empate, o Sp. Braga cai para o quinto posto, com 17 pontos, sendo ultrapassado pelo Vitória Guimarães, enquanto o Gil Vicente ocupa o 10.º lugar, com 10.

Veja o resumo da partida: