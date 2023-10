Boavista quer “lutar” pelos três pontos contra Sporting

O treinador do Boavista, Petit, garante que a sua equipa “está preparada para dar uma boa resposta” contra um Sporting que vai chegar “no seu máximo”.

O técnico axadrezado desvaloriza o eventual cansaço dos leões, que tiveram partida da Liga Europa na quinta-feira.

“Estes atletas já estão habituados a jogar de três em três dias e os clubes que lutam por esses lugares europeus já estão habituados a fazer 60 partidas por época. Tomara que estivéssemos nessa situação, pois trabalhamos para isso, mas não acredito em fadiga”, refere.

Petit acrescenta: “Pelo respeito que tem pelo Boavista e por aquilo que temos feito neste início de época, acredito que o Sporting venha no seu máximo. Esperamos apenas uma troca [no onze inicial], com o Nuno Santos a substituir o Matheus Reis. Estudámos bem o adversário e vamos estar preparados para fazer um bom jogo e lutar por esses três pontos”.

Em caso de triunfo, o Boavista sobe ao quinto lugar na I Liga. “Temos essa possibilidade, sabendo que a exigência é bastante elevada ante um candidato ao título. A nossa ambição e aquilo que faz parte da cultura deste clube é olharmos [para o opositor] sempre olhos nos olhos”.

O Boavista – Sporting está marcado para esta segunda-feira, a partir das 20h15.